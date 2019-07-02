المستقبل: للحفاظ على المصالحة في الجبل

أسفت كتلة “المستقبل” النيابية في لبنان “للضحايا التي سقطت في حادث قبرشمون”، وتقدمت “بالتعازي من الاهالي”، وتمنت “الشفاء للجرحى”.

ونوهت الكتلة في بيان لها الثلاثاء “بالاجراءات التي أعلنها مجلس الدفاع الأعلى والنقاش المسؤول الذي تجاوز أي دعوة لاقحام الجيش والقوى الأمنية في مواجهات غير محسوبة النتائج مع المواطنين”.

وأكدت الكتلة ان “المصالحة الوطنية التي تحققت في الجبل هي أمانة لدى كافة القيادات المعنية يجب الحفاظ عليها ولا يصح التفريط بها او التلاعب بمكوناتها وتوازناتها تحت اي ظرف من الظروف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام