غرفة التحكم المروري: 11 جريحا في حادث تصادم بين سيارة وفان لنقل الركاب وانقلابه على طريق المصيلح باتجاه النبطية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 18:28
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غرفة التحكم المروري: 11 جريحا في حادث تصادم بين سيارة وفان لنقل الركاب وانقلابه على طريق المصيلح باتجاه النبطية جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
2 July، 2019
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