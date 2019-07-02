رئيس الوفد الوطني اليمني: ما كشفه اليوم ناطق القوات المسلحة تطور نوعي في أداء القوات المسلحة وتقدم ملحوظ في خضم المنازلة التاريخية مع المعتدي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 16:22
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الرئيس عون يشدد على قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية لاستمرار انسياب عودة النازحين السوريين
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوزيرة الدفاع الفرنسية: متمسكون بعودة النازحين السوريين دون انتظار الحل السياسي
رئيس الحكومة سعد الحريري يرجئ جلسة التي كانت مقررة اليوم إلى موعد يحدده لاحقاً
الحريري: القضاء سيأخذ كل الخطوات لمحاسبة كل من ارتكب جريمة قبرشمون
النائب طلال ارسلان: طلبنا الوحيد قبل أي شيء تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: حزبي ليس فوق القانون بل هو الذي طالب منذ اللحظة الاولى بالتحقيق
الجيش اللبناني ينفذ مداهمات في منطقة الغرب والشحار ويوقف متهمين بإطلاق النار على موكب الوزير صالح الغريب
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: لبنان لن يكون بلداً ثانياً أو مساحة لتوطين أحد وهذا موقف سيادي
النائب نواف الموسوي: نطالب بالإنجاز الفوري لأتوستراد الجنوب ــ برج رحال بعد تأخير معالجته وسنحاسب جميع المقصرين
الرئيس السوري يستقبل كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي
الرئيس الأسد يؤكد وقوف سوريا إلى جانب إيران في الدفاع عن حقوق شعبها ضد كل ما تتعرض
القوات اليمنية المسلحة: سلاح الجو نفذ عمليات واسعة استهدفت مطار أبها الدولي جنوب السعودية وعطلت حركة الملاحة فيه
وسائل إعلام سعودية: إصابة 9 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة في المواقف الخارجية لمطار أبها
العميد يحيى سريع: صواريخ جديدة وطائرات مسيرة ستدخل الخدمة قريبا في عملياتنا العسكرية
العراق: الكتل السياسية ترحب بقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتبعية الحشد الشعبي للقائد العام للقوات المسلحة
السودان: حركة الاحتجاج تدعو لعصيان مدني بدءاً من 14 تموز/ يوليو الجاري
تجمع المهنيين السودانيين: قوات الأمن اعتقلت قياديين من التجمع وداهمت منازل قياديين آخرين
الجزائر: تكليف عبد المرزوق تريش بمتابعة شؤون البرلمان لمدة 15 يوماً بعد تقديم رئيسه معاذ بوشارب إستقالته
وزير الخارجية الإيراني: لم ننتهك الاتفاق النووي وسنعود إلى إجراءاتنا بمجرد أن تلتزم الدول الأوروبية بتعهداتها
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: أكدنا على أهمية الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن تمسك بلاده بالإتفاق النووي مع إيران
ماكرون يدعو طهران إلى العودة من دون تأخير عن تجاوز مخزونها من اليورانيوم الحد المسموح به
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد عزمه على الاحتفاظ بوجود استخباري قوي في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية
رئيس الوفد الوطني اليمني: ما كشفه اليوم ناطق القوات المسلحة تطور نوعي في أداء القوات المسلحة وتقدم ملحوظ في خضم المنازلة التاريخية مع المعتدي
منذ 48 mins
2 July، 2019
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