رئيس الوفد الوطني اليمني: ما كشفه اليوم ناطق القوات المسلحة تطور نوعي في أداء القوات المسلحة وتقدم ملحوظ في خضم المنازلة التاريخية مع المعتدي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 16:22

رئيس الوفد الوطني اليمني: ما كشفه اليوم ناطق القوات المسلحة تطور نوعي في أداء القوات المسلحة وتقدم ملحوظ في خضم المنازلة التاريخية مع المعتدي

منذ 48 mins 2 July، 2019
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