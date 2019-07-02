خاجي: سورية وإيران تربطهما علاقات إستراتيجية وطهران ستواصل تعزيزها وترسيخها في مختلف المجالات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 16:22

خاجي: سورية وإيران تربطهما علاقات إستراتيجية وطهران ستواصل تعزيزها وترسيخها في مختلف المجالات

منذ 49 mins 2 July، 2019
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