الرئيس الأسد: سورية تقف إلى جانب إيران و قيادتها في دفاعها عن حقوق شعبها ضد كل ما تتعرض له من تهديدات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 16:23

الرئيس الأسد: سورية تقف إلى جانب إيران و قيادتها في دفاعها عن حقوق شعبها ضد كل ما تتعرض له من تهديدات

منذ 50 mins 2 July، 2019
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