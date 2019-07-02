الرئيس الأسد يستمع إلى شرح حول آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني والمواقف الإمريكية التصعيدية الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 16:23

الرئيس الأسد يستمع إلى شرح حول آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني والمواقف الإمريكية التصعيدية الأخيرة

منذ 51 mins 2 July، 2019
أخبار موقع المنار

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