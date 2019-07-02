الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 16:23

الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له

منذ 52 mins 2 July، 2019
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