النيجر: 18 قتيلا و4 مفقودين جراء اعتداء ارهابي على معسكر للجيش غرب البلاد

قتل 18 جنديا وفقد أربعة جراء اعتداء ارهابي نفذ ضد معسكر تابع لجيش النيجر في منطقة إيناتيس (غرب البلاد) قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.

وقال الوزرة في بيان لها الثلاثاء “في الأول من تموز/يوليو حوالى الساعة 14.30 (13.30 بتوقيت غرينتش) صد مركز إيناتيس العسكري المتقدم على الحدود مع مالي هجوما نفذه عناصر إرهابيون”.

واضاف البيان ان “الحصيلة الأولية هي التالية من جهتنا هي سقوط 18 قتيلا وفقدان أربعة أشخاص، ومن جهة العدو شلت حركة عدد من الإرهابيين ودمرت شاحنة بضربات جوية بالإضافة إلى تدمير آليتين في داخلهما انتحاريون”.

وأشار البيان الى ان “الجيش النيجري تلقى دعما جويا من الشركاء الفرنسيين والأميركيين”، على حد تعبيره.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية