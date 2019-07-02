قائد عسكري ايراني: الدفاع الجوي هو الخط الامامي للدفاع عن البلاد

اكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، بان الدفاع الجوي يعد الخط الامامي في الدفاع عن البلاد.

وخلال زيارته التفقدية لمنطقة الدفاع الجوي في اصفهان وسط ايران اليوم الثلاثاء اشار العميد صباحي فرد الى وجود اماكن حساس وحيوية في نطاق مسؤولية منطقة الدفاع الجوي “الشهيد نصر اصفهاني” وقال، ان من الفخر للدفاع الجوي توليه المسؤولية المهمة المتمثلة بحراسة اكثر اهم منجزات البلاد اهمية وان كوادر الدفاع الجوي يتابعون هذه المسؤولية بكل قدراتهم.

واضاف، لقد ادرك اعداؤنا بان اي اجراء من قبلهم سيلقى ردا مناسبا من جانب القوات المسلحة الايرانية وهم قد اختبروا هذا الامر مرارا.

وتابع قائلا، ان الدفاع الجوي هو الخط الامامي للدفاع عن البلاد وان جهوزية ويقظة قوات الدفاع الجوي في اطار الشبكة العامة للدفاع الجوي في البلاد قد احبطت اهداف الاعداء الخبيثة.

واكد بان هنالك اليوم تنسيقا مناسبا بين اركان الدفاع الجوي في البلاد واضاف، ان هذا التنسيق ادى الى ايجاد مجموعة دفاع جوي منسجمة ومناسبة حيث تستخدم قوات الدفاع الجوي طاقاتها للتغطية المناسبة والشاملة في الدفاع.

المصدر: وكالة فارس