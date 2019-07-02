نائب وزير الخارجية الروسي يزور فنزويلا في النصف الثاني من تموز/يوليو

أعلن السفير الفنزويلي لدى روسيا، كارلوس رافايل فاريا تورتوسا، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، سيقوم بزيارة عمل إلى فنزويلا خلال النصف الثاني من شهر تموز/يوليو. وقال السفير الفنزويلي لوكالة سبوتنيك: ” تمت دعوته إلى بلدنا، وبحسب علمي، سيحاول أن تتزامن زيارته مع انتهاء رئاسة فنزويلا لحركة عدم الانحياز. وسيكون هذا في النصف الثاني من تموز/يوليو”. وكان ريابكوف، قد أعلن سابقاً، أنه سيقوم بزيارة عمل إلى فنزويلا خلال الصيف وأن مواعيد الزيارة قيد المناقشة.

وأضاف تورتوسا أنه “لم يتقرر بعد تاريخ زيارة الرئيس الفنزويلي مادورو إلى روسيا”. وكان السفير الفنزويلي في موسكو، أكد نهاية الشهر المنصرم، أن فنزويلا وروسيا تعملان معاً لتنظيم زيارة رئيس بلاده نيكولاس مادورو إلى روسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية