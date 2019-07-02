ارسلان: طلبنا الوحيد قبل اي شيء تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 14:07
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوزيرة الدفاع الفرنسية: متمسكون بعودة النازحين السوريين دون انتظار الحل السياسي
الجيش اللبناني ينفذ مداهمات في منطقة الغرب والشحار ويوقف متهمين بإطلاق النار على موكب الوزير صالح الغريب
النائب طلال ارسلان: طلبنا الوحيد قبل أي شيء تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: لبنان لن يكون بلداً ثانياً أو مساحة لتوطين أحد وهذا موقف سيادي
النائب نواف الموسوي: نطالب بالإنجاز الفوري لأتوستراد الجنوب ــ برج رحال بعد تأخير معالجته وسنحاسب جميع المقصرين
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 22 فلسطينياً من الضفة الغربية و12 فلسطينياً من العيسوية
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي الغادر يأتي في إطار المحاولات المستمرة لإطالة أمد الحرب الإرهابية على سوريا
تركيا: من الممكن نشر أنظمة "إس-400" الروسية على الحدود مع سوريا
القوات اليمنية المسلحة: سلاح الجو نفذ عمليات واسعة استهدفت مطار أبها الدولي جنوب السعودية وعطلت حركة الملاحة فيه
وسائل إعلام سعودية: إصابة 9 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة في المواقف الخارجية لمطار أبها
مصادر يمنية: استهداف تجمعات لقوى العدوان غرب حيران بحجة بالقذائف المدفعية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم
السودان: حركة الاحتجاج تدعو لعصيان مدني بدءاً من 14 تموز/ يوليو الجاري
تجمع المهنيين السودانيين: قوات الأمن اعتقلت قياديين من التجمع وداهمت منازل قياديين آخرين
الجزائر: تكليف عبد المرزوق تريش بمتابعة شؤون البرلمان لمدة 15 يوماً بعد تقديم رئيسه معاذ بوشارب إستقالته
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: الحظر الذي فرضه ترامب على قائد الثورة الإسلامية يدل على جهله
القائد العام للجيش الإيراني: نؤكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي وعدم الاكفاء بالمستوى الحالي
وزير الخارجية الإيراني: لم ننتهك الاتفاق النووي وسنعود إلى إجراءاتنا بمجرد أن تلتزم الدول الأوروبية بتعهداتها
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: أكدنا على أهمية الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن تمسك بلاده بالإتفاق النووي مع إيران
ماكرون يدعو طهران إلى العودة من دون تأخير عن تجاوز مخزونها من اليورانيوم الحد المسموح به
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد عزمه على الاحتفاظ بوجود استخباري قوي في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية
القوات الجوية الروسية تجري اختباراً صاروخياً جديداً بنجاح من منظومة الدرع الصاروخية في ميدان الاستخبارات في كزاخستان
روسيا: 12 قتيلا و9 مفقودين جراء فيضانات في منطقة إيركوتسك قرب بحيرة بايكال
إدارة الكوارث في بومباي الهندية: مقتل 15 شخصا وإصابة 69 آخرين في حادث انهيار جدار جراء الأمطار الموسمية الغزيرة
ارسلان: طلبنا الوحيد قبل اي شيء تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية
منذ 21 mins
2 July، 2019
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