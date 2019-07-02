الوزير جبق وقع مذكرة تفاهم مع الصليب الاحمر تختص بالأطراف الإصطناعية والتقويم

وقع وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق مذكرة تفاهم وتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلة بنائب رئيس البعثة في لبنان بابلو برشيلسي Pablo Percelsi، من أجل تعزيز خدمات الأطراف الإصطناعية للأشخاص المعوقين.

وأبدى الوزير جبق، في تصريح تقديره “لهذا التعاون الإضافي مع الصليب الأحمر لأنه سيؤمن تبادلا للخبرات بما يصب في مصلحة من هم بحاجة للأطراف الإصطناعية”، منوها “بما يقوم به الصليب الأحمر من أعمال إنسانية في لبنان”، مؤكدا أن “وزارة الصحة تتطلع للمزيد من التعاون المشترك”.

بدوره، قال برشيلسي “إن اللجنة الدولية سعيدة بالتوقيع على مذكرة التفاهم وخصوصا أن الأطراف الإصطناعية عامل أساسي لإعادة الأمل والكرامة للأشخاص الذين يفقدون جزءا من أعضائهم إنما تبقى الحياة متاحة لهم”.

وأكد أن “البرنامج الجديد يعكس استمرار التعاون مع وزارة الصحة”، شاكرا “للوزير جبق ما يقدمه من دعم في هذا المجال”.

إشارة إلى أن مذكرة التفاهم تنص على دعم لبنان في وضع معايير خدمات الأطراف الإصطناعية والتقويم من خلال دراسة مرجعية حول المعايير الدولية التي ستسهل الوصول إلى معينات وأجهزة التنقل والتكنولوجيا المساعدة. وتهدف إلى إتاحة خدمات الأطراف الإصطناعية والتقويم في لبنان بالإمتثال إلى معايير منظمة الصحة العالمية للأطراف الإصطناعية والتقويم (2017).

ويتوقع أن يفضي المشروع إلى بيان مرجعي لخدمات الأطراف الإصطناعية وأجهزة التقويم في لبنان مما سيؤدي إلى تقرير إقليمي حول تطوير القطاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام