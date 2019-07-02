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July 2 2019 - 14:07

ماكرون يدعو طهران إلى العودة الى مخزونها من اليورانيوم

منذ 24 mins 2 July، 2019
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء طهران إلى “العودة من دون تأخير” عن تجاوز مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الحد المنصوص عليه في الاتفاق الموقع عام 2015 حول برنامجها النووي بسبب نقض واشنطن الاتفاق النووي وتاخر اوروبا في ضمان مصالح ايران في الاتفاق .
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “أخذ علما بقلق” بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين. وأضاف قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي
“طلب من إيران العودة من دون تأخير عن هذا التجاوز” و”الامتناع عن أي تدبير إضافي من شأنه أن يمس بالتزاماتها النووية” حسب تعبيره.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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