ا ف ب: العراق يسعى إلى إنشاء “منفذ” مالي يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز من إيران والالتفاف على “العقوبات” الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 14:07

ا ف ب: العراق يسعى إلى إنشاء “منفذ” مالي يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز من إيران والالتفاف على “العقوبات” الأميركية

منذ 30 mins 2 July، 2019
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