فرنجية من المجلس الاقتصادي:المرحلة تتطلب تحمل المسؤولية والإبتعاد عن الكيدية والإنتقام والعقلية الإلغائية

أعلن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، بعد زيارته مع نواب “التكتل الوطني” ووزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ان “لبنان وطن والاوطان لا تموت، قد تمر بمراحل صعبة واستثنائية ولكن المهم ان نكون متفائلين ويكون هناك نظرة ايجابية للامور، ولتوحيد النظرة الإقتصادية والمرحلة تتطلب تحمل المسؤولية والإبتعاد عن الكيدية والإنتقام والعقلية الإلغائية”.

بدوره شدد رئيس المجلس شارل عربيد “على دور الجيش اللبناني في ضبط الوضع”، شاكرا للوزير فنيانوس جهوده لتحسين وضع المطار”، مطالباً بـ “تخفيف الإحتقان على وسائل التواصل الاجتماعي والعودة إلى الحوار والهدوء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام