#لافروف: تجاوز #إيران عتبة احتياطيات اليورانيوم المنخفض التخصيب ناجم عن العقوبات الأمريكية التي تحظر شراء اليورانيوم الزائد من طهران (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 14:07

#لافروف: تجاوز #إيران عتبة احتياطيات اليورانيوم المنخفض التخصيب ناجم عن العقوبات الأمريكية التي تحظر شراء اليورانيوم الزائد من طهران (سبوتنيك)

منذ 35 mins 2 July، 2019
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