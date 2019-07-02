مودي يدعو لترشيد استهلاك المياه في الهند مع تضرر محاصيل من الجفاف

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المزيد من جهود ترشيد استهلاك المياه وسط مخاوف من أن يضر ضعف معدل هطول الأمطار الموسمية بالملايين ويؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وتهطل نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الأمطار سنويا في الهند خلال فترة الرياح الموسمية وهو أمر مهم بشكل خاص لقطاع الزراعة لأن ري ما يزيد عن نصف أراضي البلاد يأتي من الأمطار.

ووفقا لبيانات إدارة الأرصاد الجوية فإن هطول الأمطار في الهند انخفض بنسبة 24 بالمئة عن متوسطه خلال خمسين عاما في الأسبوع الذي انتهى في 26 يونيو حزيران مع ندرة هطول الأمطار على مناطق وسط وغرب البلاد.

وقال مودي في أول خطاب إذاعي شهري له منذ أن فاز بولاية جديدة الشهر الماضي ”ليست هناك صيغة موحدة للتعامل مع أزمة المياه في كل أنحاء البلاد“ مشيرا إلى أن هناك حاجة لزيادة الوعي العام بترشيد استهلاك المياه وبحث الطرق التقليدية لإدارة مواردها.

لكن مودي لم يذكر أي إجراءات محددة ستتخذها حكومته للتعامل مع المشكلة التي أثرت سلبا بالفعل على زراعة المحاصيل الصيفية وأجبرت مزارعين على شراء المياه من خزانات خاصة بتكلفة باهظة.

المصدر: رويترز