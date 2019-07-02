نتنياهو: علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا

رأى رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “الاختبار الأكبر هو في المعركة، وعلينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا”، حسب زعمه. وأضاف نتنياهو، خلال كلمة له في احتفالية لتكريم وحدات احتياط عسكرية الثلاثاء، “إذا كانت هناك حرب حيث أثبتت قوات الاحتياط قدرتها على حسم المعركة فهي حرب يوم الغفران. إذ مكن انضمامهم للقوات النظامية، في ظل ظروف أولية لا تطاق، جيش الدفاع من التحول إلى الهجوم المضاد. ومن خلال جهود جبارة استطاعت “إسرائيل” بمعنى جيش الدفاع وجيش الاحتياط قلب الأمور على رأسها، إذ بتنا في غضون أقل من ثلاثة أسابيع على مشارف القاهرة ودمشق”، حسب زعمه.

وتابع نتنياهو، “إننا عبارة عن دولة صغيرة الحجم في هذه المنطقة، فكلما نضطر للدفاع عن أنفسنا، يتعين علينا نقل الحرب إلى أراض أخرى وأوسع بمعنى أراضي العدو. إننا عبارة عن جيش ليس صغيرا فهذا غير صحيح كونه جيشا كبيرا نسبيا ولكن يجب أن نكون أكبر بكثير لأننا نواجه نفس التهديدات التي تواجهها الدول العظمى، ونوسع أراضينا عند اللزوم بقدر ما نوسع قوتنا المقاتلة بمضاعفة عددها عدة مرات وذلك بفضلكم”.

المصدر: موقع روسيا اليوم