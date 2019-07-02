أم تركت هاتفها لابنتها الصغيرة…فكانت النتيجة!

لم تصدق أم في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بعدما رأت أريكة جديدة تصل إلى منزلها من دون أن تطلب الحصول عليها بالمرة. الأم أعادت شريط الأحداث لتكتشف أن ابنتها الصغيرة هي المسؤولة عن ذلك. فما هي قصة الأريكة يا ترى؟

في سنواتهم الأولى في الحياة، تمتد أصابع الأطفال الصغار إلى كل شيء يُصادف طريقهم، إذ يكون فضولهم كبيرا جدا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من أجل التعرف على أشياء ستشغل في وقت لاحق جانباً في حياتهم.

ويأتي الهاتف المحمول، ربما على رأس الأشياء التي يحب الأطفال اللعب بها، لاسيما وأن الهواتف تمتلك قدرة كبيرة على جذب الاهتمام. لكن، يبدو أن امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، ستفكر كثيرا قبل أن تسمح لابنتها الصغيرة باستخدام الهاتف مرة ثانية

وفي هذا الشأن، أورد موقع “neuepresse” أن امرأة من ولاية كاليفورنيا، أصيبت بالذهول بعد بوصول أريكة جديدة يصل ثمنها إلى ما يوازي 380 يورو إلى البيت. وأضاف الموقع الألماني أن الأم تركت هاتفها المحمول لدى ابنتها الصغيرة التي طلبت الأريكة الجديدة دون علم أمها.

ومع وصول الأريكة إلى البيت، أصاب الأم إيزابيلا ماكنيل الشك، فقد ظنت أنها بالفعل اقتنت هذه القطعة من الأثاث، لكن الأم أدركت بعد وقت وجيز أنها لم تطلب بالمرة الأريكة بل ابنتها الصغيرة ذات العامين، هي من فعلت ذلك، وفق ما ذكر موقع “haz”.

وأوضح موقع “ejz” أن الأم كانت في وقت سابق، تبحث بالفعل عن أريكة جديدة في تطبيق على هاتفها المحمول، ودخلت الطفلة فجأة إلى غرفة الأم، حيث طلبت منها الهاتف، فتركته لها وغادرت الغرفة دون أن تغلق التطبيق.

وقالت الأم إيزابيلا في تصريحات نقلها موقع “nbcsandiego” إنها تعلمت الدرس الآن ولن تترك في المستقبل أي تطبيق مفتوح عندما تُعطي ابنتها الصغيرة الهاتف من أجل أن تلعب به.

المصدر: dw.com