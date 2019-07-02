زنكنة: ايران مستثناة من اتفاق خفض انتاج النفط

أعلن وزير النفط بيجن زنكنة، الابقاء على استثناء ايران من اتفاق خفض الانتاج بين منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” والدول المصدرة خارج المنظمة.

واوضح زنكنة في تصريح على هامش اجتماع المجلس الوزاري للدول الاعضاء بأوبك في فيينا، أن مطالب ايران في اعمال الدورة الـ 176 للمنظمة قد تحققت، بحيث تم اعفاء ايران من اتفاق خفض الانتاج على غرار الاجتماع السابق.

من جهة ثانية أكد وزير النفط أن ميثاق التعاون بين اوبك وغير اوبك ليس ملزما ولا يحمّل المنظمة عبء جديدا.

واضاف لقد سمح للدول بان تاخذ التراخيص اللازمة من الحكومات والمراجع العليا، كما ان اهم قضية هي انه جاء في قرار اوبك بان هذا التعاون لن يؤثر على قرارات اوبك والياتها العملانية.

واوضح زنكنة بانه تم البحث حول توفير مصادره المالية واضاف، ان المصادر المالية لهذا التعاون يجب اتخاذ القرار بشانها بصورة منفصلة وتقسيمها بين الاعضاء وبناء عليه فان هذا الامر لا يترتب فرض عبء اضافي على اوبك.

المصدر: وكالة انباء فارس