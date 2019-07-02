الوزير الغريب: ليس أنا “صالح الغريب” من يطلق النار على أولاد منطقته – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 11:42
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القوات الجوية الروسية تجري اختباراً صاروخياً جديداً بنجاح من منظومة الدرع الصاروخية في ميدان الاستخبارات في كزاخستان
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الوزير الغريب: ليس أنا “صالح الغريب” من يطلق النار على أولاد منطقته
منذ 1 ساعة
2 July، 2019
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