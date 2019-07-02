وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني صالح الغريب: محاولة اغتيالنا جرت بالجسد والآن يقومون باغتيالنا معنوياً ونفسياً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 11:42

وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني صالح الغريب: محاولة اغتيالنا جرت بالجسد والآن يقومون باغتيالنا معنوياً ونفسياً

منذ 1 ساعة 2 July، 2019
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