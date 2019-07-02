علاج النسيان بطرق مختلفة

مشكلة النسيان شائعة بكثرة، بين الشباب والصغار وكبار السن، لكن هناك بعض الطرق التي من شأنها أن تساعدك في علاج النسيان والتغلب عليه ببساطة:

1- سجل ملاحظاتك: الطريقة الأولى التي تساعدك في علاج النيسان هي عبرتسجيل ملاحظاتك سواء في هاتفك الذكي، أو في دفتر ملاحظات صغير. في بعض الأحيان قد يكون من الحكمة أخذ صور للأمور التي ترغب في تذكرها، مثل مكان سيارتك.

البدء بهذا الأمر من شأنه أن يساعدك في التغلب على المشكلة بأبسط الطرق.

2- ربط الأمور ببعضها البعض: في بعض الأحيان بإمكانك الاستعانة بهذه الطريقة، عليك ربط بعض الأمور ببعضها البعض بصور دماغية تساعدك في تسهيل تذكرها.

على سبيل المثال، إن كنت تملك قائمة ببعض المشتريات، مثل الحليب، الفاصوليا والكوسا، حاول ربط هذه القائمة ببعضها البعض.

هذا يعني، اربطها على النحو التالي: “أنا بحاجة إلى فاصوليا والتي من الضروري أن أتناولها مع الحليب وبعض الكوسا” هذه الصورة غير المنطقية ستتمركز في دماغك لبعض الوقت وتساعدك في تذكر القائمة.

3- اترك بعض الاثار: أحيانًا تحتاج لبعض الاثار والتي تساعدك في تذكر الأمور.

مثلًا، إن كنت تنسى شرب الماء طوال الوقت، فعليك ملء زجاجة بالماء ووضعها امامك على المكتب، بهذا ستتذكر شرب الماء طوال اليوم. الاستعانة بهذه الطريقة من شأنه أن يسهل الكثير من الأمور اليومية، لذا عليك أن تكون مبتكرًا.

4- اكتب بعض الإرشادات: من الممكن اتباع طريقة كتابة بعض الإرشادات وتركها في الأماكن التي تزورها بكثرة. فإن كنت ترغب بتذكر موعد اجتماع معين في الصباح، اترك ملاحظة معلقة على مراة الحمام، والتي بالتأكيد ستقوم بقراءتها في الصباح عند تنظيف أسنانك.

5- اتبع روتينًا معينًا: اخلق روتينًا معينًا يساعدك في تذكر الأشياء، والذي من شأنه أن يساعد في ترتيب وتنظيم حياتك اليومية. اخلق مكانًا معينًا لوضع مفاتيح السيارة والمنزل، بالقرب من الباب، ومكانًا معينًا لوضع الأوراق الرسمية المهمة وهكذا.

6- كن منظمًا: التنظيم يعد المفتاح الأساسي لعلاج النسيان في هذا العصر، إذ أن عدم التنظيم يساعد في عملية النسيان ويغذيها. نظم كل الأمور من حولك، وحاول كل يوم قبل النوم أو عند الاستيقاظ تخصيص بعض الوقت لتنظيم يومك وأمورك.

من شأن التذكريات الهاتفية أن تساعدك في ذلك أيضًا، فحاول دائمًا استخدام هذه الخاصية التي يوفرها لك هاتفك الذكي.

المصدر: ويب طب