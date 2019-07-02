قوى الأمن الداخلي: ضبط 910 مخالفات سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 08:58

قوى الأمن الداخلي: ضبط 910 مخالفات سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 1 ساعة 2 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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