احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و25 جريحاً في 24 حادثا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 08:59

احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و25 جريحاً في 24 حادثا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 2 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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