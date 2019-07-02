مراكز رصد جوية: رحلة قادمة من الدمام باتجاه أبها تجبر على تغيير وجهتها إلى مطار جدة الدولي إثر الهجوم الجوي على مطار أبها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 08:58

مراكز رصد جوية: رحلة قادمة من الدمام باتجاه أبها تجبر على تغيير وجهتها إلى مطار جدة الدولي إثر الهجوم الجوي على مطار أبها

منذ 1 ساعة 2 July، 2019
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