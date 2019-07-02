الاعلام السعودي يعترف بالهجوم على مطار أبها ويتحدث عن سقوط 5 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 08:59

الاعلام السعودي يعترف بالهجوم على مطار أبها ويتحدث عن سقوط 5 جرحى

منذ 1 ساعة 2 July، 2019
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