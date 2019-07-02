سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عمليات واسعة تستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 04:02

سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عمليات واسعة تستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها السعودي

منذ 2 ساعة 2 July، 2019
مطار أبها في السعودية
مطار أبها في السعودية
اليمن - عربي وإقليمي

قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، فجر اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي.

وأوضح العميد سريع أن عمليات سلاح الجو المسير أدت إلى تعطل في حركة الملاحة باتجاه مطار أبها الدولي.

وأكد أن “النظام السعودي لن يتمكن مع استمرار العمليات من إعادة الحركة للملاحة الجوية باتجاه المطارات المستهدفة”.

فيما أكدت مراكز رصد جوية أن رحلة قادمة من الدمام باتجاه أبها أُجبرت على تغيير وجهتها إلى مطار جدة الدولي إثر الهجوم الجوي على مطار أبها.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير شن في الـ29 من حزيران/يونيو الماضي عدة هجمات بطائرات قاصف2k على مطاري جيزان وأبها استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى بالمطارين وأصابت أهدافها بدقة عالية.

المصدر: المسيرة نت

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