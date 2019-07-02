ترامب: إيران تلعب بالنار

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن “إيران تلعب بالنار” من خلال تجاوزها الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترامب، خلال فعالية أقيمت الاثنين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه رسالة لإيران، إنه لا يمكن أن يعلن أي شيء جديد، إلا أن السلطات الإيرانية تعرف ما الذي تفعله فهي “تلعب بالنار”.

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم، عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلوغرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات كثيرة موجعة على الجمهورية الإسلامية.

وتعليقا على هذا التطور، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي، وإنما بدأت باتخاذ إجراءات طبيعية بعد انقضاء فترة الـ 60 أسبوعا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران ستتراجع عن خطوتها فور بدء الدول الأوروبية الثلاثة الباقية في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتنفيذ التزاماتها لحماية الجمهورية الإسلامية من تداعيات العقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالات