دبلوماسي ألماني: ندعو طهران إلى العودة عن قرارها بشأن مخزون اليورانيوم المخصب

أورد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية أن برلين قلقة جدا من إعلان إيران، الاثنين، تجاوزها “السقف” المنصوص عليه في الاتفاق النووي من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدر قوله: “ندعو إيران إلى العودة عن هذه الخطوة والتوقف عن تقويض الاتفاق النووي”. وأضاف المصدر أن ألمانيا ستنظر بدقة في الخطوات اللاحقة بالتنسيق مع سائر المشاركين في الصفقة النووية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران تجاوزها الحد الأقصى من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح به بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وهو 300 كيلوغرام، الأمر الذي أكدته لاحقا الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء هذا الإجراء بعد أكثر من عام على انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وسداسية “الوسطاء” الدوليين، وإعادة العقوبات الأمريكية على إيران.

وبررت طهران خطوتها بعدم تنفيذ الدول الأوروبية التزاماتها بموجب الاتفاق، وخاصة ما يتعلق بإنشاء آلية مالية تضمن بقاء المعاملات التجارية بين أوروبا وإيران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية، لا سيما في ظروف تشديد ضغوط واشنطن الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وسابقا اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد بلاده للعودة عن قرارها حال تنفيذ الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) التزاماتها بموجب الصفقة النووية.

المصدر: وكالة رويترز