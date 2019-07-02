القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 01:57

القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي

منذ 36 mins 2 July، 2019
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