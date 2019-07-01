غوتيريش “قلق” من عزم طهران زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء عزم إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى ما يفوق 300 كيلوغرام.

وفي موجز صحفي، قال، ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، اليوم الاثنين، إن غوتيريش “قلق من هذه التقارير”، معربا عن اعتقاده بأن تصرفات طهران لن تساعد على إبقاء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما أنها لن تحسن وضع إيران الاقتصادي.

وتابع المتحدث الرسمي: “من بالغ الأهمية أن تناقش هذه المسألة، شأنها شأن المسائل الأخرى المتعلقة بهذه الصفقة، ضمن آلية أنشئت لهذا الغرض”.

وأضاف دوجاريك أن غوتيريش دعا مجددا جميع أطراف الاتفاق إلى الالتزام بشروطه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت طهران بصورة رسمية تجاوز الجمهورية الإسلامية حاجز 300 كغم من اليورانيوم منخفض التخصيب، الأمر الذي أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالات