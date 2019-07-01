وزيرة الدفاع الفرنسية وصلت إلى بيروت

وصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، مساء اليوم، إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر حتى الأربعاء المقبل، تلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون. كما ستلتقي قائد قوات “اليونيفيل” العاملة في الجنوب اللواء ستيفانو ديل كول وكتيبة بلادها العاملة في الجنوب.

وأقيم لبارلي استقبال رسمي من قبل تشريفات الجيش في كتيبة المدافعة بالمطار، وكان في استقبالها ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن ناهي جبران، السفير الفرنسي برنو فوشيه، الملحق العسكري في السفارة الفرنسية الكولونيل فابريس شابيل، وفد من ضباط قيادة الجيش وعدد من أركان السفارة الفرنسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام