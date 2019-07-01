لبنان: توقيف احد المتهمين بتهريب الاشخاص من سوريا

أوقفت قوى الامن الداخلي في لبنان احد المتهمين بتهريب الاشخاص من سوريا الى داخل الاراضي اللبنانية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان لها “بتاريخ 1/7/2019، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص الأجانب إلى داخل الأراضي اللبنانية، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في بلدة الصويري البقاعية، من توقيف المدعو: خ. د. (مواليد عام 1985، سوري) على متن سيارة BMW وبرفقته 7 اشخاص من الجنسية السورية بينهم امرأتان وطفلان دون العشر سنوات”.

وتابع البيان ان “الموقوفين سلموا مع السيارة الى مخفر درك بيادر العدس لاجراء المقتضى القانوني بحقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام