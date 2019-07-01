الشيخ شعبان من العراق: التنوع نعمة من الله

أعلنت “حركة التوحيد الاسلامي” في لبنان في بيان لها الاثنين أن “أمينها العام الشيخ بلال سعيد شعبان شارك في اعمال المؤتمر الدولي الفكري الثاني الذي أقامه المجمع العالمي للتقريب في محافظة الموصل العراقية.

وبالمناسبة، ألقى الشيخ شعبان كلمة حيث قال ” لقد أريد للعراق ان يكون بوابة التجزئة والتقسيم، فلا تريدوا له الا ان يكون بوابة الوئام من جديد”، وتابع ان “التنوع الرائع باختلاف الألسن والالوان والاعراق والقوميات هو نعمة من الله وآية من آياته”.

ورأى الشيخ شعبان ان “كل ما يجري على ارض العراق اليوم هو بسبب ام الشرور اميركا التي ارادت ان تضع يدها على ارضنا على نفطنا على ثرواتنا هي لا تستطيع ان تدخل الى عراق واحد”، وتابع “تريده عراقات مختلفة، سني – شيعي – كردي – ايزيدي – عربي وتركماني”، ولفت الى ان “كل هذه الاعراق يجب ان تصطرع في ما بينها من اجل ان يدخل الأميركي بعد ذلك ليقيم بيننا العدل المزيف والحرية المزعومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام