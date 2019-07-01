قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة #العيسوية وسط القدس عقب انتهاء الاهالي من تشييع جثمان الشهيد عبيد (وكالة قدس) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2019 - 21:15
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قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة #العيسوية وسط القدس عقب انتهاء الاهالي من تشييع جثمان الشهيد عبيد (وكالة قدس)
منذ 2 ساعة
1 July، 2019
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