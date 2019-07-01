لبنان: قطع الطريق الدولية في بعلشميه

أعاد مناصرو الحزب “الديمقراطي اللبناني” بعد ظهر الاثنين قطع الطريق الدولية في بلدة بعلشميه(قضاء عاليه) بالإطارات المشتعلة، في نفس المكان الذي جرى قطعها صباح الاثنين، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

يذكر ان انصار “الديمقراطي” يحتجون على ما جرى أمس الاحد من اعتداء على موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب في منطقة الجبل من قبل مسلحين.

هذا وقد عقد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان مرتمرا صحافيا لعرض ملابسات ما جرى، وبالسياق، فقد زار ارسلان قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وطلب منه إحالة القضية على المجلس العدلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام