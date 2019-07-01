ارسلان بعد زيارته الرئيس عون: لاحالة محاولة اغتيال الوزير الغريب الى المجلس العدلي

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين في قصر بعبدا رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، واطلع منهما على “الملابسات التي رافقت الاحداث التي وقعت امس في منطقة عاليه”.

واوضح ارسلان بعد اللقاء انه “تمنى والوزير الغريب احالة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين التي وقعت امس الاحد، الى المجلس العدلي”، وتابع “وضعنا بتصرف الرئيس عون عددا من المعلومات المتوافرة لديه عما حصل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام