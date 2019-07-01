“تجمع العلماء” استنكر ما حدث في الجبل: لإعمال الحكمة حفاظا على السلم الأهلي

اعتبر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان ان “ما حصل بالأمس في منطقة الجبل ككل وفي منطقة قبرشمون تحديدا من إرهاب للمواطنين وإغلاق للطرقات وإطلاق عشوائي وغير عشوائي للنار، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح، يدفعنا إلى أن ندق ناقوس الخطر لنعلن أن هناك من يسعى لأخذ البلد إلى حافة الانهيار من أجل مكاسب شخصية ضيقة”.

ولفت التجمع في بيان له الاثنين الى ان “الخطاب السياسي المتشنج واللغة الطائفية والمذهبية التي يطلقها بعض المسؤولين قد تدخلنا من جديد في أتون حرب أهلية لم نعرف كيف خرجنا منها سابقا، وبكثير من الضحايا والدمار الذي حل بالبلد ككل”، وشجب “ما حصل بالأمس لانه يشكل ضربا للسلم الأهلي”، ودعا “الدولة اللبنانية لأخذ دورها في الضرب بيد من حديد كل من يعمل أو يسعى لإثارة الفتن والفوضى في هذا البلد”.

واكد البيان على “ضرورة إعمال الحكمة في التعالي على الجراح صونا للسلم الأهلي وحفاظا على وحدة أهلنا في الجبل على أن ينال الجناة ومن وراءهم قصاصهم العادل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام