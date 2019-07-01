بولتون ينتقد فكرة تجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي

انتقد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الاثنين تقريرا يقول إن “واشنطن ربما ترضى بتجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية”، ووصفه بأنه “محاولة بغيضة لتقييد تحركات الرئيس دونالد ترامب”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أميركيين يأملون في أن تشكل فكرة تجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي أساسا لجولة جديدة من المحادثات.

وذكرت الصحيفة أن فكرة تجميد البرنامج النووي التي تتبلور داخل إدارة ترامب منذ أسابيع “ترضى بالوضع الراهن وبأن كوريا الشمالية قوة نووية”.

وفي تغريدة، قال بولتون إنه قرأ الخبر بفضول، وأضاف “لم أناقش أنا أو أي من مسؤولي الأمن القومي أو سمعنا بالرغبة في الاتفاق على تجميد كوريا الشمالية برنامجها النووي”، وتابع “هذه محاولة بغيضة لتقييد تحركات الرئيس ويجب أن تكون لها تبعات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية