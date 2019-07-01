ارسلان: ما حصل لن يمر وعلى الدولة أن تمارس دورها

قال رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان إن “ما حصل لن يمر وعلى الدولة أن تمارس دورها وتحفظ حق الناس جميعا وإلا تكون عرضة للشبهات”.

واعتبر ارسلان في مؤتمر صحافي عقده الاثنين ان “من يحلل دم دروز إدلب وجبل العرب وجبل الشيخ والجولان لن يصعب عليه أن يحلل دمنا”، واكد ان “ما يحصل معيب”.

وطالب ارسلان “بتحويل ملف ما حصل أمس الاحد الى المجلس العدلي”، وتابع “سألتقي الرئيس عون لأطلب منه هذا الامر”، ورأى ان “اجتماع مجلس الدفاع الأعلى انعقد لأن أمن الدولة بات معرضا للخطر”.

ولفت ارسلان الى ان “التوجه الاقطاعي والسلبي والتلطي وراء الناس لا يدل على الرجولة بل على الجبن”، واعتبر ان “الزعامة لها مواصفات وهذا البيت قيمته بإيمانه وصدقه وتوحيده والسياسة ليست اللعب بدم الناس”.

المصدر: موقع المنار