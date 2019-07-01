كنعان بعد اجتماع لجنة المال: إحالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة وهي مقصرة حتى اللحظة

عقدت “لجنة المال والموازنة” النيابية جلسة الاثنين برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب الاعضاء ووزير المال علي حسن خليل ووزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، حيث جرى إقرار موازنة وزارة الطاقة والمياه.

وبعد الجلسة، قال كنعان “اقرت سلفة الخزينة المعلقة من جلسة سابقة بقيمة اجمالية تبلغ 2500 مليار ليرة، لتتمكن من سد العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع اسعار المحروقات”.

وأعلن كنعان عن “اقرار موازنة وزارة الطاقة والمياه مع طلب ايضاحات أكثر بما يتعلق بالرواتب والأجور وبالمستشارين وبدلات الأتعاب والمكافآت والمساهمات التي لها علاقة بجهات خاصة، لتحديد ما اذا كانت تخفي اي توظيف مقنع بعد القانون 46 لشطب الاعتمادات”.

وأكد كنعان أن “احالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة وهي مقصرة بذلك حتى اللحظة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام