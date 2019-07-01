وزيرة الدفاع الفرنسية تصل إلى لبنان في زيارة رسمية

أعلنت السفارة الفرنسية في بيان الاثنين عن وصول، وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي مساء اليوم الى لبنان، في زيارة رسمية تستمر لغاية الاربعاء 3 تموز 2019.

وبحسب البيان، فإن برنامج لقاءات بارلي غدا الثلاثاء، على الشكل التالي:

9,30 لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا.

10,30 لقاء مع رئيس الوزراء السيد سعد الحريري في السراي الكبير.

11,30 لقاء مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في عين التينة.

12,30 لقاء مع وزير الدفاع السيد الياس بو صعب، يتبعه غذاء مع وفد من البرلمانيين اللبنانيين في وزارة الدفاع.

14,00 لقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة.

15,30 زيارة قوات اليونيفيل: لقاء مع الجنرال ستفانو ديل كول ومع جنود من اليونيفيل.

وستغادر الوزيرة بارلي، صباح الاربعاء 3 تموز الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام