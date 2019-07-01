بيسكوف: الحديث لا يجري حول لقاء رباعي بين روسيا والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه لا يجري حديث حول لقاء رباعي بين روسيا والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد: “لا، لم يتم الحديث حول هذا الأمر”. هذا والتقى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الأحد ألماضي، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وعبر ترامب إلى داخل حدود كوريا الشمالية، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي تطأ قدمه أراضي كوريا الشمالية، كما عاد ترامب برفقة الزعيم الكوري الشمالي، وعبرا الحدود إلى داخل كوريا الجنوبية.

والتقى ترامب وكيم للمرة الأولى في سنغافورة في حزيران/ يونيو العام الماضي، كما التقيا مرة ثانية في هانوي بفيتنام، في شباط/فبراير الماضي، إلا أن هذه القمة انتهت دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، بحسب الجدول الزمني للبيت الأبيض. وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية