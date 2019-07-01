طقس الغد مشمس مع انخفاض طفيف بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء مشمسا الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

– الحالة العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا.

– الثلاثاء: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

– الأربعاء: مشمس اجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الارز من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 الى 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد، يسوء محليا على المرتفعات في الفترة الصباحية بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء 27 درجة

– الضغط الجوي:757 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية