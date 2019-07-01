تعز: كسر زحف لمرتزقة العدوان في جبهة ذابه وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2019 - 12:09

تعز: كسر زحف لمرتزقة العدوان في جبهة ذابه وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

منذ 35 mins 1 July، 2019
أخبار موقع المنار

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