نجران: مقتل 10 من مرتزقة الجيش السعودي وجرح آخرين في عملية إغارة على مواقعهم في مربع الحماد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 1 2019 - 12:09

نجران: مقتل 10 من مرتزقة الجيش السعودي وجرح آخرين في عملية إغارة على مواقعهم في مربع الحماد

منذ 36 mins 1 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة