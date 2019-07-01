نجران: مقتل 10 من مرتزقة الجيش السعودي وجرح آخرين في عملية إغارة على مواقعهم في مربع الحماد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2019 - 12:09
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نجران: مقتل 10 من مرتزقة الجيش السعودي وجرح آخرين في عملية إغارة على مواقعهم في مربع الحماد
منذ 36 mins
1 July، 2019
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