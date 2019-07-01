اعادة فتح اوتوستراد بحمدون بالاتجاهين وحركة المرور خانقة في المحلة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2019 - 12:09

اعادة فتح اوتوستراد بحمدون بالاتجاهين وحركة المرور خانقة في المحلة (التحكم المروري)

منذ 38 mins 1 July، 2019
أخبار موقع المنار

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