المجلس العسكري في السودان يُحمّل قوى “إعلان الحرية والتغيير” مسؤولية أحداث مسيرات الأحد

حمّل المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية أحداث العنف التي وقعت خلال المسيرات الاحتجاجية التي خرجت في الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، أمس الأحد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سونا” بيانا لرئيس اللجنة الأمنية بالمجلس الفريق أول جمال عمر، الاثنين، جاء فيه “أخل إعلان قوى الحرية والتغيير بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري والقيادة العامة مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وتتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين”.

وتابع المجلس “انطلاقا من مسؤوليات المجلس العسكري الانتقالي تم السماح لهذه المسيرات وحمايتها وعدم التعرض لها وذلك حفاظا على الاستقرار وعدم الإخلال بالأمن واستغلال هذه الظروف في تحقيق أغراض أخرى تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين”. وأضاف المجلس “نعلن عن أسفنا لانحراف هذه المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة ورغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بحصب القوات النظامية بالحجارة وأصابوا بعض أفرادها”.

وتابع المجلس “استغلت بعض العناصر التي تهدف لزرع الفتنة والشقاق بين القوات النظامية بإطلاق أعيرة نارية من قصر الشباب والأطفال بأم درمان تم الإرشاد عنها بواسطة بعض المواطنين المشاركين في هذه المظاهرات بالقرب من السلاح الطبي”، لافتا “تم ضبط هذه العناصر بواسطة قوات الدعم السريع وجاري التحقيق معهم”. وأكد البيان “أصيب في هذا الحادث عدد 3 من الدعم السريع بأعيرة نارية ووفاة 2 من المواطنين وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة، وفي أنحاء متفرقة من العاصمة أصيب عدد 9 آخرين من قوات الدعم السريع، وعدد 4 أفراد من قوات الشرطة، أما في الولايات الأخرى فقد أصيب عدد 12 فرد من قوات الشرطة بينهم ضابطين من مدينة القضارف وإصابة فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بعدد من الولايات”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية