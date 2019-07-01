قوات خليفة حفتر تعلن تدمير طائرة تركية مسيرة في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 1 2019 - 00:56

قوات خليفة حفتر تعلن تدمير طائرة تركية مسيرة في طرابلس

منذ 2 ساعة 30 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة